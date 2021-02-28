Родрігес та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч зі Львовом

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні у матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо на виїзді зіграє зі Львовом.
Матч розпочнеться о 19:30.
Стали відомі стартові склади команд.
Львів: Костик, Якімець, Маруан, Махмутовіч, Грисьо, Сабіно, Брікнер, Довгий, Альваро, Шина, Нич
Запасні: Ільющенков, Лобай, Чір'як, Романчук, Захарків, Семенів, МРеменяк, Бусько, Казлаускас
Актуально: ФК Львів - Динамо: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE
Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Родрігес, Забарний, Буяльський, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора
Запасні: Бойко, Шепелєв, Де Пена, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Ванат, Супряга, Дуелунд