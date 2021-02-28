Родрігес та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч зі Львовом

Матч розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо на виїзді зіграє зі Львовом.

Матч розпочнеться о 19:30.

Стали відомі стартові склади команд.

Львів: Костик, Якімець, Маруан, Махмутовіч, Грисьо, Сабіно, Брікнер, Довгий, Альваро, Шина, Нич

Запасні: Ільющенков, Лобай, Чір'як, Романчук, Захарків, Семенів, МРеменяк, Бусько, Казлаускас

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Родрігес, Забарний, Буяльський, Сирота, Бєсєдін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Шепелєв, Де Пена, Лєднєв, Сідклей, Тимчик, Ванат, Супряга, Дуелунд