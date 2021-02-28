 Колос - Рух 1:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Рух 1:2. Огляд матчу

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Колос - Рух 1:2. Огляд матчу
#Колос, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі української Прем'єр-ліги Колос вдома поступився Руху.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 тур, 27 лютого

Колос - Рух 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Мисак (автогол), 1:1 - 48 Кондраков, 1:2 - 90+6 Кухаревич

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Новак, Чорноморець, Антюх (Данфа 78), Богданов, Задоя (Мілько 53), Чурко (Ільїн 67), Оріховський (Костишин 68), Лисенко (Ісаєнко 78).

Рух: Мисак, Зец, Білий, Стаменкович, Мисик, Карасюк, Федорчук, Климчук (Бойчук 65), Притула (Кухарук 46), Кондраков (Кухаревич 65), Борячук (Гліга 90).

Попередження: Задоя (12), Костишин Д. (86, 90+1) - Зец (22), Білий (35), Федик (55 гол. тр, 90+2), Мисик (63, 90)

Вилучення: Костишин Д. (90+1) - Мисик (90)

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