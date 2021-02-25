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Каштру: Маккабі переважав Шахтар

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Луїш Каштру прокоментував матч Шахтар - Маккабі
Каштру: Маккабі переважав Шахтар
#Каштру, #Шахтар, #Маккабі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив перемогу в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Ми хотіли більше часу атакувати, але не зовсім змогли. Головна ціль була – вийти в наступний етап без травм і дискваліфікацій. Ми це зробили, тепер закриваємо тему і переходимо до наступного матчу. Завтра вже будемо думати про Зорю.

Актуально: Шахтар - Маккабі 1:0. Огляд матчу

Перевага Маккабі була не лише на стандартах, а й в грі. Я дивувався, як люди сприймали ці матчі. Дехто думав, що буде просто. Суперник не мав чого втрачати, віддав усі свої сили. Ми намагалися контролювати матч, але не все складалося, як нам хотілося. Хотіли забити хоча б один м'яч, але довго не виходило. У другому таймі я думав про наступну гру, тому зробив дві заміни у перерві. Треба було додати енергії.

Попереду цілий місяць щільних матчів – усім треба дивитися в майбутнє і бути готовим. Ми задавили Маккабі – 3:0 у двох матчах, і проходимо далі", – розповів Каштру.

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