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Калитвинцев: До ранку обговорювали з президентом Олімпіка футбольні справи

Сьогодні 16:48 322 0
Юрій Калитвинцев прокоментував призначення в Олімпік
Калитвинцев: До ранку обговорювали з президентом Олімпіка футбольні справи
#Олімпік, #Калитвинцев

Джерело - olimpik.com.ua.

Юрій Калитвинцев відреагував на своє призначення новим головним тренером Олімпіка.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Все сталося дуже швидко, буквально сьогодні вночі ... Був дзвінок від президента клубу. Він запитав, чи немає у мене бажання очолити команду. Перше, що я відповів: "У вас же є тренер!" Але президент сказав, що з тренером ми мирно і добре попрощалися, тому команда зараз без наставника. Тоді я дав згоду на зустріч і, практично до ранку, ми сиділи і обговорювали багато футбольних справ. Лише під ранок разом з президентом прийшли до того, що будемо співпрацювати.

Які мої амбіції в Олімпіку? Мене не цікавить середина турнірної таблиці, а тим більше боротьба за виживання. Скажу так: у мене не амбіції, а амбітність, спортивна амбітність! Але ми не будемо рухатися широкими кроками, все повинно бути поступово", - розповів Калитвинцев.

Нагадаємо, Калитвинцев став новим головним тренером Олімпіка.

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