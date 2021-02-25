Зідан: Все було непросто, але перемога в кишені

Головний тренер Реала Зінедін Зідан задоволеній здобутою виїзною перемогою над Аталантою (1:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам фахівець.

"Суперник дуже сильний фізично, і він показав відмінну гру в обороні. Ми досягли непоганого результату, і це для нас найважливіше. Не думаю, що нас варто корити у відсутності винахідливості на полі, оскільки ми забили і при цьому не пропустили. У нас багато тих, хто вибув, але ми на правильному шляху. Намагалися чіплятися за моменти і в підсумку забили гол.

Все складалося непросто, але в підсумку перемога в кишені. Граючи у повному складі проти 10 футболістів, ми були не ідеальні, але в підсумку важливо тільки те, що вдалося забити на виїзді. Тепер треба перемогти і вдома", - зазначив Зідан.