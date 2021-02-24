Мане: В АЛП для Ліверпуля все скінчено

Нападник Ліверпуля Садіо Мане оцінив ймовірність того, що "червоні" зможуть виграти АПЛ в нинішньому сезоні.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене є цілі на поточний сезон, у клубу є цілі. Спочатку ми розраховували на перемогу в Лізі чемпіонів, Прем'єр-лізі, кубках. Але пора визнати - в АПЛ для нас все скінчено.

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Звичайно, девіз "ніколи не здавайся" в наших головах, і ми не здаємося, але Манчестер Сіті - це команда, яка знищує всіх на своєму шляху. Ми зобов'язані потрапити в першу четвірку АПЛ.

Але наша головна мета - Ліга чемпіонів, а її виграти непросто. Тут доводиться стикатися з кращими європейськими командами, і ми тут, щоб перемагати кращих. Докладемо всіх зусиль, щоб виграти", - розповів Мане.