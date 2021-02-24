Два лідери Брюгге захворіли на коронавірус

У Міньйоле і Де Кетеларе позитивні тести на коронавірус

Основний воротар Брюгге Сімон Міньйоле, а також півзахисник бельгійського клубу Шарль де Кетеларе отримали позитивні результати тестів на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва гравці не мають симптомів, а раніше здали хибнопозитивні тести. Сьогодні в другій половині дня буде проведено повторний тест, за результатами якого стане відомо, чи зіграють вони в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Відзначимо, що і Міньоле, і де Кетеларе грали в першій зустрічі в Києві, яка завершилася з рахунком 1:1.

Абсолютно точно проти Динамо не зіграють Ванакен, Денсвіл, Мітрович, Ланг та Рітс. Також не буде на своєму звичному місці і головного тренера Брюгге Філіппа Клемана. Всі вони продовжують знаходиться на самоізоляції і сподіваються повернутися до строю вже на наступний поєдинок в рамках чемпіонату Бельгії.

Матч Брюгге - Динамо відбудеться в четвер, початок о 22:00 за Києвом.