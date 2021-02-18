 Динамо - Брюгге 1:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 18:50 652
Луческу: На виїзді потрібно грати краще
Сьогодні 19:54 306
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було
Сьогодні 18:50 17766
Збірна України зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу
Сьогодні 17:10 987
Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:57 9973
ЧС-2021. Одиночна змішана естафета. Як це було
Сьогодні 16:51 3421
Ковалець покинув Чорноморець
Сьогодні 15:12 805
WBO назвала наступного суперника Усика
Сьогодні 14:18 19006 5
Місія: Виграти 21 тачку у Favbet
Сьогодні 14:18 320
Маккабі Тель-Авів - Шахтар: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 11:03 3686
Блоги
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:05 1436
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині Valeriy Ruchka
Вчора 22:26 1139
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
Вчора 18:31 1067
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
Вчора 16:23 1457
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 812
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:54 Футбол Луческу: На виїзді потрібно грати краще 306
19:39 Теніс Марченко переміг поляка у другому колі турніру в Італії 159
19:21 Футбол Динамо - Брюгге 1:1. Огляд матчу 575
19:09 Футбол Динамо Київ - Брюгге: відео голів і огляд матчу 2358
19:07 Футбол Попов отримав найвищу оцінку у Динамо за матч з Брюгге 330
18:50 Футбол Динамо не переграло Брюгге у 1/16 фіналу Ліги Європи 652
18:50 Футбол Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було 17766
18:41 Блог Буяльський забив фантастичний гол у ворота Брюгге 1573
18:40 Хокей Фільм ЮКІ потрапив до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 351
18:25 Футбол Шахтар розпочав реалізацію квитків на домашній матч з Маккабі 450
18:13 Блог Ультрас Динамо вивісили образливі банери на адресу Суркісів та Луческу 1254
18:11 Футбол Марсель знайшов нового головного тренера 394
17:54 Футбол Стали відомі дати та час початку матчів чвертьфіналу Кубку України 601
17:41 Баскетбол Партнер Леня встановив унікальний рекорд НБА 588
17:24 Бокс Валуєв відмовився проводити виставкові бої 530
17:10 Біатлон Збірна України зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу 987
16:57 Пряма трансляція Динамо Київ - Брюгге: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 9973
16:55 Футбол Венгер розкритикував новий формат Ліги чемпіонів 688
16:51 Біатлон ЧС-2021. Одиночна змішана естафета. Як це було 3421
16:40 Бокс Ворд: Я поважаю Вайлдера за його сміливість 828
16:24 Футбол Карпати дозаявили Козловського 877
16:05 Футбол Бєсєдін та Забарний вийдуть у складі Динамо на матч з Брюгге 1036
15:54 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн одиночну змішану естафету 3897
15:50 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн чоловічу естафету 869
15:42 Футбол Кавані хоче залишитись у Манчестер Юнайтед 765

Динамо - Брюгге 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:21 575 0
У другому таймі матчу команди обмінялися забитими голами
Динамо - Брюгге 1:1. Огляд матчу
#Динамо, #Брюгге

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге.

Ліга Європи
1/16 фіналу
Перший матч, 18 лютого

Динамо - Брюгге 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Буяльський, 1:1 - 67 Мехеле

Динамо: Георгій Бущан - Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв 81), Ілля Забарний, Денис Попов, Віталій Миколенко - Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв 73) - Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 72) - Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 81)

Брюгге: Сімон Міньоле - Федеріко Рікка, Брендон Мехеле, Оділон Коссуну, Клінтон Мата - Набіль Дірар (Ігнасе Ван дер Брендт 70), Руд Вормер, Едер Баланта - Давід Окереке (Юсуф Баджі 69), Шарль Де Кетелар - Бас Дост (Максім Де Кюпе 90+2)

Попередження: Микола Шапаренко 28, Віталій Миколекно 90+3 - Федеріко Рікка 32

Коментарі ()