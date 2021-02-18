Джерело - Чемпіон.
У Києві відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге.
Динамо - Брюгге 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 62 Буяльський, 1:1 - 67 Мехеле
Динамо: Георгій Бущан - Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв 81), Ілля Забарний, Денис Попов, Віталій Миколенко - Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв 73) - Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 72) - Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 81)
Брюгге: Сімон Міньоле - Федеріко Рікка, Брендон Мехеле, Оділон Коссуну, Клінтон Мата - Набіль Дірар (Ігнасе Ван дер Брендт 70), Руд Вормер, Едер Баланта - Давід Окереке (Юсуф Баджі 69), Шарль Де Кетелар - Бас Дост (Максім Де Кюпе 90+2)
Попередження: Микола Шапаренко 28, Віталій Миколекно 90+3 - Федеріко Рікка 32