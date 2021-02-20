Екснападник Дніпро-1 перейшов у казахстанський клуб

Джерело - football24.uа.
Ексфорвард СК Дніпро-1 Олексій Чічіков продовжить свої виступи у чемпіонаті Казахстану.
Про це повідомляє Sports.kz.
33-річний нападник підписав угоду з Акжайиком з Уральска до кінця 2021 року на правах вільного агента.
Актуально: Очігава перейшов в азербайджанський клуб
Чічіков розпочав професіональну кар'єру у Ворсклі у 2004 році. Також встиг пограти за московський Локомотив, Дніпро та кропивницьку Зірку. Останнім клубом Олексія був СК Дніпро-1, за який він виступав з липня 2018-го.
Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.