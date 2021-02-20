Очігава перейшов в азербайджанський клуб

Зураб Очігава змінив клуб

Український захисник Зураб Очігава став гравцем Сабаха.

Про це повідомляє пресслужба азербайджанського клубу.

25-річний українець підписав угоду бакинцями до кінця сезону. Гравець виступатиме у команді Вісенте Гомеса у футболці під номером 3.

Очігава розпочав професіональну кар'єру у Маріуполі у 2013 році. З 2015 по 2019 рік виступав за Динамо (встиг пограти в оренді за Олімпік та СК Дніпро-1). Після сезону у Ворсклі перебрався в Левадію, яку покинув напередодні (за естонську команду провів лише 4 матчі у всіх турнірах, де забив 1 гол).

Раніше, Гомес очолив клуб з Азербайджану.