Яремчук – найкращий гравець матчу Гента з Мехеленом

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру бельгійської Ліги Жупіле Мехелен вдома зіграв внічию з Гентом.
Про це повідомляє Whoscored.
Український нападник Гента Роман Яремчук отримав найкращу оцінку в команді - 7,5. На його рахунку гол, який став для нього 14-м в цьому розіграші бельгійської першості.
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Яремчук завдав 3 удари (2 в рамку воріт), зробив 32 паси з точністю 78%.
Гравці Гента Роман Безус та Ігор Пластун, а також хавбек Мехелен Мар'ян Швед участі в матчі не брали.