Денисов розповів про справу Швейцарія - Україна

УАФ може програти справу проти УЄФА, яка на цьому тижні розглядалася в Спортивному арбітражному суді.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Україна хоче зіграти матч проти Швейцарії, а УЄФА хоче залишитися при своєму рішенні. І це принципове питання УЄФА - не програти Україні. Тому у мене великі сумніви. Ми реально можемо програти. Суд в Лозанні завжди пропонує перший варіант - примирення, рішення без суду. І зіграти матч можна, адже дати є. Але УЄФА і швейцарська сторона не хочуть. Приклади з клубних справ або футзалу УЄФА не розглядає.

І ми розуміємо, що УЄФА знаходиться у Швейцарії, а Україна економічно та політично - не Італія, не Франція. В цьому плані ми на слабкій позиції. І УЄФА настільки сильний орган, що вони будуть до кінця стояти заради перемоги. Але, завершуючи свою розповідь, мене дивує, що ні УЄФА, ні Швейцарія не хочуть зіграти в футбол.

Це наводить на сумніви, і нам доведеться дуже важко", - сказав Денисов.