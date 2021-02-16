CAS розглянув справу щодо матчу Швейцарія - Україна

Запісоцький прокоментував перебіг засідання

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 лютого, Спортивний арбітражний суд м. Лозанни в онлайн-режимі провів засідання у справі за апеляційною скаргою УАФ на рішення Апеляційного комітету УЄФА стосовно зарахування збірній України технічної поразки в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії, що мав відбутися 17 листопада 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Представники УАФ в особі президента Андрія Павелка, віцепрезидента й генерального секретаря Юрія Запісоцького, юридичних радників з Асоціації правників України та авторитетних спортивних юридичних компаній з Іспанії та Швейцарії надали численні докази для перегляду рішення Апеляційного комітету УЄФА.

"Спортивний арбітражний суд чітко дотримується процедурних моментів, серед яких - право сторін, що беруть участь у процесі, бути почутими. Тому всім трьом сторонам, що брали участь у засіданні - українській та швейцарській асоціаціям, а також представнику УЄФА - було надано право надати аргументацію своїм позиціям та апелювати до аргументів опонентів. Загалом засідання продовжувалося понад п'ять годин. На мій погляд, наша юридична команда спрацювала фахово. А рішення у справі буде належним чином оголошено Спортивним арбітражним судом м. Лозанни відповідно до чинних процедурних правил", - зазначив Запісоцький.

Раніше, юрист оцінив шанси України у суді проти УЄФА.