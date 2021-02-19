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Морозов: Динамо не вистачає гравців європейського рівня

Сьогодні 10:14 251 0
Сергій Морозов прокоментував матч Динамо проти Брюгге
Морозов: Динамо не вистачає гравців європейського рівня
#Динамо, #Брюгге

Джерело - footballua.tv.

Колишній український футболіст та тренер Сергій Морозов пояснив, чого не вистачило Динамо для перемоги в матчі Ліги Європи.

Про це розповів сам експерт.

"Головна проблема – не рахунок 1:1. Київському Динамо зараз не вистачає 2-3 досвідчених футболістів європейського рівня. Особливо це стосується атакувальної стадії, тому що оборона і молоді гравці сьогодні в хорошому стані. А в атаці поки один Буяльський.

Актуально: Динамо - Брюгге 1:1. Огляд матчу

Я думаю, що шанси залишаються рівні. У Брюгге був один момент зі стандарту, команда ще не дуже добре атакує. Динамо зараз легше грати від оборони на виїзді, ніж долати оборону суперника вдома", – поділився Морозов.

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