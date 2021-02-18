Костевич вказав на перспективи Шабанова та Русина в Легії

Захисник Динамо Володимир Костевич оцінив трансферу Артема Шабанова та Назарія Русина в польський чемпіонат.

Про це розповів сам футболіст.

"У Динамо немає слабких гравців. У Шабанова великий досвід, він грав в УПЛ, коли вона була дуже сильною.

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Русин, незважаючи на свій юний вік, також провів багато матчів не тільки в Динамо, але і в Зорі. Думаю, вони обидва повинні впоратися з цим викликом", – розповів Костевич.