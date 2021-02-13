Луческу підтвердив перехід Шабанова та Русина у Легію

Захисник Динамо Артем Шабанов та нападник Назарій Русин перейдуть у польську Легію.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірче Луческу.

"Польські ЗМІ повідомляють, що Шабанов і Русин перейдуть до Легії? Артем пропустив дуже багато через травму й операцію. Йому було важко входити в ігровий ритм. У такому віці йому потрібно грати. Коли з'явилася можливість з "Легією", я пообіцяв, що відпущу його до Варшави. Він добре зіграв проти Легії на зборах, напевно, там його і помітили. У жодному разі не йде мова про те, що він покине команду - Шабанов їде в оренду на три місяці.

Що стосується конкуренції в лінії оборони, то будемо варіювати склад. Гравці у нас є. Наприклад, Караваєв добре проявив себе з БАТЕ, і заслуговував сьогодні зіграти. Ми зробили деякі зміни, щоб він сьогодні грав. Миколенко та Кендзьора можуть зіграти і на флангах, і в центрі оборони. Також у нас є Попов і Сирота. Напевно, було б неправильно не відпускати Шабанова, якщо він бажає цього переходу.

Русин? Легія - це якісна команда європейського рівня, яка бореться за чемпіонство. І вони виявили бажання бачити Русина в своєму складі. Йому потрібно поміняти обстановку, відчути цей європейський рівень. Думаю, це піде тільки на користь. Крім гравців, які у нас на лавці запасних, у нас є дуже перспективна молодь, яка повинна зробити крок у дорослий футбол", - розповів Луческу.