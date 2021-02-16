Шевченко: Важливо, щоб наші гравці їхали та чіплялися у сильних чемпіонатах

Новий тренер-аналітик збірної України Луїджі Ночентіні відповідає більше за молодіжні збірні.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Збиратися будемо в Києві. Будемо дивитися, чи будуть переноси, тому що з такими погодними умовами треба завжди дивитися, чи буде корекція чемпіонату. Команда збереться, у нас буде дуже мало часу перед трьома дуже важливими іграми. Постараємося по максимуму дати хлопцям інформацію. головне, щоб вони були в хорошому стані і без травм.

Дуже приємно, що хлопці дійсно в дуже важкій групі Ліги націй показали не тільки свої чудові здібності, але і характер. Зараз ми спостерігаємо і дивимося. Хто буде гідний, того і викличемо. Новий тренер Ночентіні відповідає більше за молодіжні збірні. Ми взяли людину, щоб він координував, дивився, збирав інформацію про гравців молодіжних команд.

Для Коваленка перехід в Аталанту означає багато, це новий виклик для нього. Сподіваюся, що у нього все добре складеться в Аталанті. Важливо, щоб наші гравці їхали і чіплялися, представляли сильні чемпіонати. Якщо він закріпиться і буде грати, це буде тільки плюс для всього українського футболу", - сказав Шевченко.