Юрист оцінив шанси України у суді проти УЄФА

Україна має шанс виграти справу у Спортивному арбітражному суді щодо рішення УЄФА по матчу шостого туру групового етапу Ліги націй проти Швейцарії.

Про це розповів спортивний юрист Євген Пронін.

"З правової точки зору, я бачу в України шанси більше ніж 50 на 50. Але ми вже бачили, що в спортивні речі часто втручалася політика, зовнішній вплив.

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Навряд чи це такого типу справа, що потрібно втручатися в нього політично. Україна має більше шансів виграти, ніж програти ", - сказав Пронін.