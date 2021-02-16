Юрист оцінив шанси України у суді проти УЄФА

Джерело - footballua.tv.
Україна має шанс виграти справу у Спортивному арбітражному суді щодо рішення УЄФА по матчу шостого туру групового етапу Ліги націй проти Швейцарії.
Про це розповів спортивний юрист Євген Пронін.
"З правової точки зору, я бачу в України шанси більше ніж 50 на 50. Але ми вже бачили, що в спортивні речі часто втручалася політика, зовнішній вплив.
Важливо: Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією
Навряд чи це такого типу справа, що потрібно втручатися в нього політично. Україна має більше шансів виграти, ніж програти ", - сказав Пронін.
Нагадаємо, слухання з приводу апеляції УАФ на рішення УЄФА присудити збірній України технічну поразку в матчі Ліги націй зі Швейцарією відбудеться 16 лютого.