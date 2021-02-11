Пятов: Каштру виграв чемпіонат, двічі переміг Реал - і навіть не номінований

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розкритикував організаторів премії Футбольні зірки України за невключення Луїша Каштру в список претендентів на звання найкращого тренера України 2020 року.

Про це розповів сам футболіст.

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"Для мене це здивування, звичайно. Я з усією повагою ставлюся до тренерів. Але тут не в тренерах справу. Людина, який виграв з 23 очками відриву чемпіонат, зараз веде боротьбу за чемпіонство. Обіграли два рази Реал, вийшли навіть в ЛЄ з такою складною групи.

Навіть не бути номінованим. Це нонсенс. Є справедливість, різні моменти. Але я не розумію, як вони складають", - сказав П'ятов.