Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України

Джерело - Чемпіон.
Донецького Шахтар відреагував на відсутність наставника "гірників" Луїша Каштру в списку претендентів на звання найкращого тренера України за підсумками 2020 року версії УАФ.
Серед номінантів опинилися три фахівці: Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна).
Шахтар з обуренням сприйняв цю новину. У Twitter-акаунті клубу з'явився пост, в якому перераховуються всі досягнення Каштру 2020 року.
⚒ Досягнення Луїша Каштру у 2020-му:— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 10, 2021
- чемпіон України (з рекордним відривом у +23 бали);
- півфінал Ліги Європи;
- єврокубкова весна.
Але тренер не в топ-3 найкращих за версією @uafukraine. Ви серйозно? 🤨 pic.twitter.com/HBkuFLykTK
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