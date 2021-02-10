Ви серйозно? Шахтар емоційно відреагував на відсутність Каштру в списку найкращих тренерів України

Джерело - Чемпіон.

Донецького Шахтар відреагував на відсутність наставника "гірників" Луїша Каштру в списку претендентів на звання найкращого тренера України за підсумками 2020 року версії УАФ.

Серед номінантів опинилися три фахівці: Мірча Луческу (Динамо), Віктор Скрипник (Зоря) та Олександр Рябоконь (Десна).

Шахтар з обуренням сприйняв цю новину. У Twitter-акаунті клубу з'явився пост, в якому перераховуються всі досягнення Каштру 2020 року.

⚒ Досягнення Луїша Каштру у 2020-му:



- чемпіон України (з рекордним відривом у +23 бали);

- півфінал Ліги Європи;

- єврокубкова весна.



Але тренер не в топ-3 найкращих за версією @uafukraine. Ви серйозно? 🤨 pic.twitter.com/HBkuFLykTK — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 10, 2021

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