Футбольні зірки України пояснили методику вибору претендентів на нагороду

Організатори премії Футбольні зірки України виступили з офіційним поясненням механіки визначення номінантів і переможців.

Про це йдеться в повідомленні організаторів нагороди.

"Українська асоціація футболу Українська Асоціація Футболу та Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів не визначають номінантів та переможців премії. Вони виступають ініціаторами та організаторами заходу.

Серед усіх клубів ПФЛ та УПЛ проводилось незалежне опитування, в якому головний тренер, капітан та представник прес-служби кожної з команд заповнювали анкету, де визначили кращих на їхню думку. Далі оргкомітет премії провів підрахунок цих голосів та вніс результати до протоколу, який було підписано кожним членом журі та затверджено нотаріально.

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Таким чином, номінантів та переможців обирають саме представники клубів ПФЛ та УПЛ. Окрім номінацій "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном", де експертна рада УАФ відібрала 5 номінантів, а переможця визначать уболівальники шляхом голосування в соцмережах, та номінації "Автор найкращого голу", в якій на розгляд уболівальникам було запропоновано 10 голів, також відібраних експертною радою на чолі з першим віце-президентом УАФ Олегом Протасовим.

Цього року в ЗМІ жваво обговорювалося непотрапляння представників "Динамо" до трійки претендентів на перемогу в номінації "Найкращий футболіст-легіонер, що грає в Україні" та Луїша Каштру – у номінації "Найкращий тренер України серед головних тренерів чоловічих клубних команд". Але ще раз наголошуємо, що таким є вибір представників професіональних футбольних клубів України", - йдеться в повідомленні.