 Аталанта стежила за Коваленком протягом двох років | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта стежила за Коваленком протягом двох років

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Аталанта тривалий час готувала трансфер Віктора Коваленка
Аталанта стежила за Коваленком протягом двох років
#Аталанта, #Коваленко, #Шахтар

Джерело - sportarena.com.

Аталанта стежила за експівзахисником Шахтаря Віктором Коваленком протягом двох років перед його трансфером в січні.

Про це розповів спортивний директор італійського клубу Джованні Сарторі.

За інформацією порталу Transfermarkt, Аталанта віддала за українця 700 тис євро. Контракт Віктора з донецьким клубом закінчувався в червні.

Нагадаємо, що український півзахисник не потрапив до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів, де в раунді 1/8 фіналу бергамаско зіграють з мадридським Реалом.

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