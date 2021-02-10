Аталанта стежила за Коваленком протягом двох років

Аталанта тривалий час готувала трансфер Віктора Коваленка

Аталанта стежила за експівзахисником Шахтаря Віктором Коваленком протягом двох років перед його трансфером в січні.

Про це розповів спортивний директор італійського клубу Джованні Сарторі.

За інформацією порталу Transfermarkt, Аталанта віддала за українця 700 тис євро. Контракт Віктора з донецьким клубом закінчувався в червні.

Нагадаємо, що український півзахисник не потрапив до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів, де в раунді 1/8 фіналу бергамаско зіграють з мадридським Реалом.