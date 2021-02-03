Аталанта не поспішає вносити Коваленка до заявки Ліги чемпіонів

Українець поки поза заявкою

Італійська Аталанта із Бергамо оновила заявку на Лігу чемпіонів, але до неї не увійшов український півзахисник Віктор Коваленко.

Про це повідомляє Tuttiatalanta.

Гравець національної збірної України став футболістом Аталанти 1 лютого. Головний тренер Джан П’єро Гасперіні розповідав, що чекає зустрічі з Віктором на тренуванні.

Наразі Аталанта доповнила заявку хорватом Боско Сутало й нідерландцем Самом Ламмерсом.

У 1/8 Ліги чемпіонів Аталанта зустрінеться з мадридським Реалом 24 лютого і 16 березня.