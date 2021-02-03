Аталанта не поспішає вносити Коваленка до заявки Ліги чемпіонів

Джерело - UA-Football.
Італійська Аталанта із Бергамо оновила заявку на Лігу чемпіонів, але до неї не увійшов український півзахисник Віктор Коваленко.
Про це повідомляє Tuttiatalanta.
Гравець національної збірної України став футболістом Аталанти 1 лютого. Головний тренер Джан П’єро Гасперіні розповідав, що чекає зустрічі з Віктором на тренуванні.
Наразі Аталанта доповнила заявку хорватом Боско Сутало й нідерландцем Самом Ламмерсом.
У 1/8 Ліги чемпіонів Аталанта зустрінеться з мадридським Реалом 24 лютого і 16 березня.