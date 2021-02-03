 Аталанта не поспішає вносити Коваленка до заявки Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта не поспішає вносити Коваленка до заявки Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:24 267 0
Українець поки поза заявкою
Аталанта не поспішає вносити Коваленка до заявки Ліги чемпіонів
#Коваленко, #Аталанта

Джерело - UA-Football.

Італійська Аталанта із Бергамо оновила заявку на Лігу чемпіонів, але до неї не увійшов український півзахисник Віктор Коваленко.

Про це повідомляє Tuttiatalanta.

Гравець національної збірної України став футболістом Аталанти 1 лютого. Головний тренер Джан П’єро Гасперіні розповідав, що чекає зустрічі з Віктором на тренуванні.

Наразі Аталанта доповнила заявку хорватом Боско Сутало й нідерландцем Самом Ламмерсом.

У 1/8 Ліги чемпіонів Аталанта зустрінеться з мадридським Реалом 24 лютого і 16 березня.

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