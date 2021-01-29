Шахтар визначився з суперниками на другому зборі

Другий навчально-тренувальний збір гірники розпочнуть 29 січня

Сьогодні, 29 січня, донецький Шахтар розпочне другий контрольно-тренувальний збір, який також пройде в Туреччині, в Белеку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Донеччани назвали список своїх спаринг-партнерів:

31 січня Шахтар - Црвена Звезда (Сербія)

3 лютого Шахтар - Слован (Словаччина)

5 лютого Шахтар - Локомотив (Грузія)

Нагадаємо, протягом першого тренувального збору Шахтар провів три спаринги. Два з них Шахтар зіграв внічию (з Лехом і Лудогорцем), а також обіграв Сілекс.

Раніше повідомлялося, що Коваленко пройде медогляд в Аталанті.