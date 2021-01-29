Шахтар визначився з суперниками на другому зборі

Джерело - ua-football.com.
Сьогодні, 29 січня, донецький Шахтар розпочне другий контрольно-тренувальний збір, який також пройде в Туреччині, в Белеку.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Донеччани назвали список своїх спаринг-партнерів:
31 січня Шахтар - Црвена Звезда (Сербія)
3 лютого Шахтар - Слован (Словаччина)
5 лютого Шахтар - Локомотив (Грузія)
Нагадаємо, протягом першого тренувального збору Шахтар провів три спаринги. Два з них Шахтар зіграв внічию (з Лехом і Лудогорцем), а також обіграв Сілекс.
Раніше повідомлялося, що Коваленко пройде медогляд в Аталанті.