Дениса сватають в ряди Анкарагюджю

Джерело - Чемпіон.

30-річний півзахисник Динамо Денис Гармаш найближчим часом може перебратися в стан одного з аутсайдерів турецької Суперліги Анкарагюджю.

Про це повідомляє Nexus Sport.

Боси Анкарагюджю вже почали переговори щодо трансферу Гармаша і сподіваються завершити їх успішно протягом найближчих декількох днів.

На цей час Анкарагюджю, в якому на правах оренди другу частину минулого сезону відіграв інший динамівець Жерсон Родрігес, йде в зоні вильоту, займаючи 18-е місце в турнірній таблиці Суперліги.

💥💥 ÖZEL HABER | Ghayas Zahid transferi yüksek bonservis bedeli nedeniyle çıkmaza girerken Ankaragücü’nde hedef Denys Garmash. Oyuncuyla görüşmelere başlayan başkent kulübü, anlaşmayı birkaç gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor. pic.twitter.com/xkWl4TML7Y — Nexus Sport (@nexustransfer) January 26, 2021

Контракт Гармаша з Динамо розрахований до літа 2025 року. Оціночна вартість хавбека на Transfermarkt становить 1,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні Гармаш провів 10 матчів за Динамо у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 1 асистом.

Раніше, матч Динамо з Брюгге відбудеться без глядачів.