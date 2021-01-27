Матч Динамо з Брюгге відбудеться без глядачів

Джерело - Чемпіон.

Вчора в українських ЗМІ пройшла новина, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Брюгге, який відбудеться 18 лютого на НСК Олімпійський, може пройти з глядачами. Мовляв, Динамо розглядає можливість звернутися до київської влади, щоб та дозволила вболівальникам відвідати домашній поєдинок з бельгійцями. Чемпіон вирішив перевірити, чи має ця новина якийсь реальне підґрунтя.

Це нісенітниця, - на умовах анонімності розповів Чемпіону представник київської влади. – Або стовідсоткова вигадка журналіста незрозумілого сайту, який представляє букмекерів. Шкода, що решта ЗМІ, не перевіряючи інформацію, передрукували цю качку. Адаптивний карантин в Україні продовжується до 28 лютого. Є пряма заборона на відвідування глядачами спортивних подій. За останню добу було зафіксовано 145 летальних випадків і госпіталізовано 2430 осіб. Тож, про яке поліпшення епідеміологічною ситуації в Україні в останній час може йти мова? Думаю, що Динамо, уявляючи реальну картину, навіть не буде звертатися до місцевої влади. Тому що відповідь буде цілком зрозуміла. Скажу більше: немає сумнівів, що адаптивний карантин буде продовжений і в березні – квітні. Тож в найближчі місяці розраховувати на підтримку команди на стадіоні не варто.