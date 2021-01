Вест Гем у 20 турі АПЛ на виїзді зіграє з Крістал Пелес.

Актуально: Крістал Пелес - Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко розпочне поєдинок у запасі.

Матч розпочнеться о 20:00.

Here's how we line up this evening... ⚒#CRYWHU