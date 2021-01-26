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Мілан спробує влітку підписати Отавіо

Сьогодні 14:25 50 0
Влітку у бразильського хавбека закінчується контракт
Мілан спробує влітку підписати Отавіо
#Мілан, #Порту, #Отавіо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Порту Отавіо потрапив до сфери інтересів Мілана.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Россонері планують підписати контракт з 25-річним бразильцем, термін угоди з драконами закінчується наступного літа.

Футболіст хоче отримати контракт з італійцями до 2025 року і окладом в 3 млн євро за сезон, тоді як россонері готові платити йому 2 млн євро в рік.

У нинішньому сезоні Отавіо провів 21 поєдинок, в яких забив три м'ячі і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Аталанта розгромила Мілан.

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