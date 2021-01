Мілан спробує влітку підписати Отавіо

Півзахисник Порту Отавіо потрапив до сфери інтересів Мілана.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Россонері планують підписати контракт з 25-річним бразильцем, термін угоди з драконами закінчується наступного літа.

Футболіст хоче отримати контракт з італійцями до 2025 року і окладом в 3 млн євро за сезон, тоді як россонері готові платити йому 2 млн євро в рік.

Talks ongoing between #Otavio’s agent (Evandro Schmidt) and #ACMilan to sign #Porto’s midfielder (his contract expires in June) in the summer as a free agent. Otavio wants a contract until 2025 (€3M/year). #Maldini has shown interest, but the first bid was less (€2M/year)