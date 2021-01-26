Манчестер Сіті посперечається з Шахтарем за Кайкі

Юний бразилець зацікавив гранда АПЛ

17-річний нападник Флуміненсе Кайкі, який також здатний зіграти на фланзі атаки, входить у сферу інтересів відразу двох європейських клубів.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Крім Шахтаря, про інтерес якого повідомляли раніше, в послугах Кайкі зацікавлений і Манчестер Сіті.

Шахтар відправив до Бразилії директора департаменту селекції Жозе Боту, який зараз знаходиться за океаном виключно з метою узгодити з Флуміненсе перехід Кайкі.

Сам Кайкі, контракт якого з Флуміненсе розрахований до кінця 2022 року, хоче перебратися в Європу і вже відмовився від декількох пропозицій свого нинішнього клубу щодо продовження контракту.

Крім Шахтаря і Манчестер Сіті довідки щодо Кайкі наводив і Ліверпуль, керівництво якого має прекрасні відносини з колегами з Флуміненсе, проте в підсумку червоні не роблять жодних кроків щодо трансферу таланта.

Нагадаємо, у разі досягнення домовленості щодо трансферу Кайкі, молодий бразилець перебереться в Шахтар лише влітку, коли йому виповниться 18 років.