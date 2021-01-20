 Реконструкція стадіону у Кривому Розі має тривати півтора року | Футбол | Champion.com.ua
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Спортивний директор Кривбасу: Реконструкція стадіону має тривати півтора року

Вчора 21:43 256 0
Менеджер опублікував фото з підготовки демонтажу трибуни
Спортивний директор Кривбасу: Реконструкція стадіону має тривати півтора року
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

22 січня розпочинається демонтаж західної трибуни стадіону Металург у Кривому Розі. 

Про це повідомляє спортивний директор Кривбасу Тарас Стретович.

Техніка готова вже сьогодні почати роботи, але керівництво ДЮСШ #1 попрохали 2 дні, щоб секції мали час звільнити свої приміщення та забрати своє обладнання. Реконструкція стадіону, при своєчасному фінансуванні, має тривати півтора року. Тож вже незабаром мешканці Кривого Рогу матимуть сучасний стадіон.

Нагадаємо, що стадіо́н Металу́рг був побудований 1970 року і вміщував 29 783 глядачів. Був домашнім стадіоном ФК Кривбас. Розташований на Соцмісті біля станції Проспект Металургів Криворізького метрополітену. Стадіон було реконструйовано в 1999 році, до 225-річчя міста. 

Раніше, Кривбас підписав колишнього захисника Інгульця.

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