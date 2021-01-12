Стала відома зарплата гравця у Динамо

28-річний український центральний захисник київського Динамо Артем Шабанов міг перейти в один з казахстанських клубів, але трансфер зірвався.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Щодо Шабанова у зимове міжсезоння були запити зі стану одного з лідерів чемпіонату Казахстану. Планувався повноцінний трансфер. Але все закінчилося в момент, коли казахи дізналися заробітну плату захисника, який провів 2 матчі з початку сезону. Для того, щоб заманити подібного рівня гравця з ЛЧ у Казахстан, потрібно дворазове підвищення платні як мінімум. А платити $40 тисяч на місяць навіть казахи не зможуть.

У поточному сезоні Шабанов провів за Динамо два матчі у всіх турнірах. Контракт футболіста з київським клубом розрахований до кінця грудня 2021-го року. Орієнтовна вартість захисника становить €2 мільйони.

Раніше повідомлялося, що зірвався трансфер Абади у Динамо.