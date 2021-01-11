Трансфер Абади у Динамо зірвався

Трансфер може відбутися влітку

Маккабі Петах-Тіква вирішив не продавати Ліеля Абаду в Динамо у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє One.co.il.

Джерело, посилаючись на представника клуби, передає, що там вирішили залишити футболіста до літа, адже для нього так буде краще.

Відзначимо, що раніше Маккабі Петах-Тіква виступив категорично проти серйозних дисциплінарних стягнень з футболіста тчерез те, що всі можливі юридичні питання буду розглядатися в судах на території України, а не у відповідних установах УЄФА і ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор може перехопити потенційного новачка Динамо.