Португалець забив 759-й гол у матчі з Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився черговим голом у матчі 17 туру Серії А проти Сассуоло (3:1).

Це взяття воріт стало для португальця 759-м за клуб і збірну в офіційних матчах.

Актуально: Ювентус - Сассуоло 3:1. Огляд матчу

За цим показником Роналду зрівнявся з екснападником збірних Австрії та Чехословаччини Йозефом Біцаном (759 голів). Це рекорд світового футболу.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y — Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021

Проте є дані, які стверджують, що Біцан забив 805 голів, ексфорвард збірної Бразилії Ромаріо - 772, Пеле - 767.

Нагадаємо, Роналду забиває 15+ голів у ТОП-5 ліг 15 сезонів поспіль.