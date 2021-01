Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився черговим голом у матчі 17 туру Серії А проти Сассуоло (3:1).

Це взяття воріт стало для португальця 759-м за клуб і збірну в офіційних матчах.

За цим показником Роналду зрівнявся з екснападником збірних Австрії та Чехословаччини Йозефом Біцаном (759 голів). Це рекорд світового футболу.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y