Роналду забиває 15+ голів у ТОП-5 ліг 15 сезонів поспіль

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився черговим голом у матчі 17 туру Серії А проти Сассуоло (3:1).

Цей гол став для португальця 15-м у цьому сезоні італійського чемпіонату.

Роналду - єдиний гравець у світі, який забиває 15+ голів у ТОП-5 ліг протягом 15 сезонів поспіль (з сезону-2006/07).

15 - Cristiano Ronaldo is the only player able to score at least 15 goals in each of the last 15 seasons in the top-5 European leagues (since 2006/07). Giant.#JuveSassuolo pic.twitter.com/rS4vlrJkEh