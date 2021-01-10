Максимов назвав завдання Ворскли на другу частину сезону

Перед Ворсклою стоїть завдання посісти третє місце і грати в єврокубках.

Про це заявив наставник команди Юрій Максимов.

"Ми всі хочемо посісти третє місце і грати в єврокубках. Таке завдання ми перед собою поставили. Але поки нам не вистачає стабільності. То ми граємо внічию з чемпіоном України донецьким Шахтарем, то ми програємо команді ФК "Львів", яка посідала останнє місце в таблиці. Хоча за змістом гри у Львові, це був не найгірший поєдинок для нашої команди", - зазначив Максимов.