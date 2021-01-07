Лілль претендує на захисника Ворскли

Захисник Ворскли може опинитися у чемпіонаті Франції

Захисник Ворскли Пап-Альюн Ндіайе потрапив до сфери інтересів французького Лілля.

Про це повідомляє Football365.

Контракт гравця з Ворсклою завершується в кінці червня, і поки про продовження співпраці полтавський клуб не рапортував. З цієї причини француз з сенегальським корінням вже зараз може підписати попередню угоду про літній перехід в будь-який зацікавлений в його послугах клуб на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні Ндіайе зіграв 12 матчі в УПЛ. Провів 1042 хвилини - отримав одну жовті та одну червону картки.

Раніше, Ворскла орендує Цітаішвілі до кінця сезону.