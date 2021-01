Манчестер Юнайтед залишать Ромеро та Рохо

Манчестер Юнайтед влітку 2021 року залишать воротар Серхіо Ромеро і захисник Маркос Рохо.

Про це повідомляє журналіст Сімон Стоун.

Їх угоди з клубом діють до літа, після чого вони не будуть продовжені. Зараз клуб шукає для них нові команди.

OGS confirms Rojo and Romero are looking at options: "Both of them have contracts until the summer and they're not gonna be extended, we're looking for them to find clubs."