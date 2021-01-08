Манчестер Юнайтед залишать Ромеро та Рохо

Червоні дияволи розпочали проводити чистку складу

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед влітку 2021 року залишать воротар Серхіо Ромеро і захисник Маркос Рохо.

Про це повідомляє журналіст Сімон Стоун.

Їх угоди з клубом діють до літа, після чого вони не будуть продовжені. Зараз клуб шукає для них нові команди.

OGS confirms Rojo and Romero are looking at options: "Both of them have contracts until the summer and they're not gonna be extended, we're looking for them to find clubs." — Simon Stone (@sistoney67) January 8, 2021

Нагадаємо, Ромеро виступає за англійців з 2015 року, останній матч за команду він провів 10 серпня в Лізі Європи проти Копенгагена (1:0). Рохо ж грає за МЮ з 2014 року. Останній раз у складі червоних дияволів з'являвся на полі 10 листопада 2019 року зі Брайтоном (3:1).

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