Рамос не потрапив до заявки Реала на матч з Сельтою

Матч Реал - Сельта пройде сьогодні

Джерело - Чемпіон.

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос пропустить сьогоднішній поєдинок Ла-Ліги проти Сельти.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

У 34-річного іспанця розлад шлунка, через що він також пропустив перше тренування команди в 2021 році. Саме з цієї причини Серхіо не потрапив в заявку на матч з галассійцамі.

У нинішньому сезоні Рамос провів 16 поєдинків, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.

Поєдинок 17-го туру чемпіонату Іспанії між Реалом і Сельтою відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Марсело може залишити Реал.