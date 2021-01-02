Рамос не потрапив до заявки Реала на матч з Сельтою

Джерело - Чемпіон.
Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос пропустить сьогоднішній поєдинок Ла-Ліги проти Сельти.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
У 34-річного іспанця розлад шлунка, через що він також пропустив перше тренування команди в 2021 році. Саме з цієї причини Серхіо не потрапив в заявку на матч з галассійцамі.
📋✅ ¡Estos son los 23 jugadores convocados para enfrentarnos al @RCCelta!#RealMadridCelta | #RMLiga pic.twitter.com/nwrbWwQuVu— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 1, 2021
У нинішньому сезоні Рамос провів 16 поєдинків, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.
Поєдинок 17-го туру чемпіонату Іспанії між Реалом і Сельтою відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Марсело може залишити Реал.