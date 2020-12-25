Футболіст найближчим часом може залишити клуб

Захисник мадридського Реала Марсело може змінити клубну прописку найближчого часу.

Про це повідомляє Football365.

У клубі останнім часом незадоволені виступами 32-річного футболіста. Головний тренер Реала Зінедін Зідан втратив довіру до ветерана команди. Також грою бразильця незадоволені і його одноклубники, особливо після його сутички з варанів через тактичної установки в матчі проти Алавеса.

Зідан довгий час захищав Марсело, проте тепер він не бачить футболіста в команді. Очікується, що Марсело покине команду влітку 2021 року.

Варто сказати, що чинний контракт футболіста розрахований до літа 2022 року. У нинішньому сезоні він відіграв шість матчів за клуб у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.

Раніше, Арсенал готує трансфер нападника Реал.