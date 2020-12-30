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Маттеус: Лев більше не підходить для збірної Німеччини

Сьогодні 18:31 484 0
Лотар Маттеус прокоментував роботу головного тренера збірної Німеччини Йоахім Лева.
Маттеус: Лев більше не підходить для збірної Німеччини
#Маттеус, #Лев, #Німеччина

Джерело - isport.ua.

Легенда німецького футболу Лотар Маттеус розкритикував головного тренера збірної Німеччини Йоахім Лева.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо чемпіонат Європи пройде не так, як ми очікуємо, враховуючи рівень нинішнього складу збірної, то не тільки Леву доведеться піти, але і всім тим, хто вирішив, що він повинен залишитися. Вони зобов'язані відповідати за наслідки своїх рішень.

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Поразка від Іспанії з рахунком 0:6 - це винятковий випадок, але, якщо оцінювати ситуацію в цілому або згадувати матчі, які команді виграти не вдалося, то я розумію, що Лев більше не підходить збірної. Він лише говорить: "Просто дайте мені працювати, ви нічого не розумієте!" А потім - апатія на лавці. Особливо в матчі з Іспанією", - розповів Маттеус.

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