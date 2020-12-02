Клопп може очолити збірну Німеччини

Юрген Клопп може готувати збірну Німеччини до чемпіонату Європи 2024 року

Німецький футбольний союз (DFB) має намір запросити Юргена Клоппа на тренерський місток Бундестім перед Євро-2024.

Про це повідомляє Sport Bild.

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Перед нинішнім наставником збірної Німеччини Йоахімом Левом стоїть завдання пробитись як мінімум до півфіналу Євро-2020, а його контракт з футбольним союзом розрахований до завершення чемпіонату світу 2022 року. Вже після виступу команди у Катарі DFB планує розпочати діалог з чинним наставником Ліверпуля.

Нагадаємо, нинішня угода про співпрацю Клоппа та мерсисайдців розрахована до 2024 року.