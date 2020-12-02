Клопп може очолити збірну Німеччини

Джерело - football24.ua.
Німецький футбольний союз (DFB) має намір запросити Юргена Клоппа на тренерський місток Бундестім перед Євро-2024.
Про це повідомляє Sport Bild.
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Перед нинішнім наставником збірної Німеччини Йоахімом Левом стоїть завдання пробитись як мінімум до півфіналу Євро-2020, а його контракт з футбольним союзом розрахований до завершення чемпіонату світу 2022 року. Вже після виступу команди у Катарі DFB планує розпочати діалог з чинним наставником Ліверпуля.
Нагадаємо, нинішня угода про співпрацю Клоппа та мерсисайдців розрахована до 2024 року.