Куман назвав причину відсутності Мессі у заявці Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі пропустить наступний матч через проблеми з ногою.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.

"Лео відчував дискомфорт у гомілкостопі, тому він не міг тренуватися і не готовий грати у завтрашньому матчі. Саме тому ми дали йому більше днів відпочинку.

В принципі, він повернеться після матчу з Ейбаром. Наш лікар сказав, що йому вистачить тижня без тренувань, щоб набрати достатні кондиції.

Коли Мессі немає в команді, очевидно, що наша гра втрачає в ефективності і рівні. Ми втрачаємо чудового гравця нападу. Але ми не будуємо систему для нього, він сам частина системи.

І у нас є достатня кількість футболістів, які можуть зіграти на його позиції і зробити те ж саме. І я сподіваюся, що з такою ж ефективністю", – розповів Куман.