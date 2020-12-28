Куман назвав причину відсутності Мессі у заявці Барселони

Джерело - football24.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі пропустить наступний матч через проблеми з ногою.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.
"Лео відчував дискомфорт у гомілкостопі, тому він не міг тренуватися і не готовий грати у завтрашньому матчі. Саме тому ми дали йому більше днів відпочинку.
В принципі, він повернеться після матчу з Ейбаром. Наш лікар сказав, що йому вистачить тижня без тренувань, щоб набрати достатні кондиції.
Коли Мессі немає в команді, очевидно, що наша гра втрачає в ефективності і рівні. Ми втрачаємо чудового гравця нападу. Але ми не будуємо систему для нього, він сам частина системи.
І у нас є достатня кількість футболістів, які можуть зіграти на його позиції і зробити те ж саме. І я сподіваюся, що з такою ж ефективністю", – розповів Куман.
Нагадаємо, Мессі не вестиме переговори з іншими клубами до літа.