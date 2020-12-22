 Президент Інгульця: Є у мене мрія в житті - хочу, щоб Реал приїхав | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Інгульця: Є у мене мрія в житті - хочу, щоб Реал приїхав

Сьогодні 19:25 231 0
Поворознюк сподівається зіграти з іменитим клубом
Президент Інгульця: Є у мене мрія в житті - хочу, щоб Реал приїхав
#Інгулець, #Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент клубу УПЛ Інгулець Олександр Поворознюк сподівається, що на новий стадіон, який повинні добудувати у 2021 році, в майбутньому приїде Реал.

Про це заявив сам власник клубу.

"Не подобаються тільки люди, які на чорне кажуть біле і навпаки. Пам'ятаю, приїжджав Задіран (мабуть, Сергій Задіран, колишній арбітр, а нині інспектор УАФ) і розповідав, який я хороший, свої гроші вкладаю, який я молодець. А потім дивлюся, як він на атестації розповідає, мовляв, "Колос" вже зробив собі гарний і затишний стадіон, а деякі три роки чекають і не дочекаються Реал.

Що це за підколи? Так, є у мене мрія в житті - хочу, щоб приїхав Реал грати сюди. І "Реал" сюди приїде. Я доб'юся цього. Скільки житиму - буду мріяти про це", - сказав Поворознюк.

Раніше, іноземний клуб зацікавився молодим гравцем Інгульця.

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