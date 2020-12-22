Іноземний клуб цікавиться гравцем Інгульця

Іноземний клуб зацікавився молодим гравцем Інгульця.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Пропозиції щодо наших гравців? Мені не хотілося б сильно про це говорити, тим більше називати футболістів. По-перше – це не конкретні пропозиції. По-друге, є пропозиції щодо трьох футболістів від команд УПЛ. Але сенсу їм переходити я не бачу.

На сьогодні найсерйозніша пропозиція – один іноземний клуб хоче нашого молодого гравця. Я йому про це сказав, а він каже, що хоче ще мохом обрости тут. Я навіть не буду називати цього гравця. Йому тут все подобається, він хоче тут ще краще заграти, а потім піти в топ-клуб. Це єдина людина, якій я сказав, що ним цікавляться.

За всіма іншими, навіть по зарплатах, коли запитую, що ви готові дати гравцям, то не бачу великої різниці. Тому навіщо розбурхувати громадськість. Ми ж не керівництво Руху, яке телефонує гравцям і просить переходити. Я цього робити не буду", – розповів Поворознюк.