 Іноземний клуб цікавиться гравцем Інгульця | Футбол | Champion.com.ua
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Іноземний клуб цікавиться гравцем Інгульця

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Олександр Поворознюк прокоментував інтерес клубів до гравців Інгульця
Іноземний клуб цікавиться гравцем Інгульця
#Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Іноземний клуб зацікавився молодим гравцем Інгульця.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Пропозиції щодо наших гравців? Мені не хотілося б сильно про це говорити, тим більше називати футболістів. По-перше – це не конкретні пропозиції. По-друге, є пропозиції щодо трьох футболістів від команд УПЛ. Але сенсу їм переходити я не бачу.

На сьогодні найсерйозніша пропозиція – один іноземний клуб хоче нашого молодого гравця. Я йому про це сказав, а він каже, що хоче ще мохом обрости тут. Я навіть не буду називати цього гравця. Йому тут все подобається, він хоче тут ще краще заграти, а потім піти в топ-клуб. Це єдина людина, якій я сказав, що ним цікавляться.

За всіма іншими, навіть по зарплатах, коли запитую, що ви готові дати гравцям, то не бачу великої різниці. Тому навіщо розбурхувати громадськість. Ми ж не керівництво Руху, яке телефонує гравцям і просить переходити. Я цього робити не буду", – розповів Поворознюк.

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