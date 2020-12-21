Загиблий працював на стадіоні садівником

Співробітник стадіону Ле Мустуар трагічно загинув після закінчення матчу 16-го туру чемпіонату Франції Лор'ян - Ренн (0:3).

Про це повідомляє L'Equipe.

Через 10 хвилин після фінального свистка на працівника впала важке обладнання, яке використовується для обігріву газону. Дістати потерпілого з-під конструкції вдалося лише через 40 хвилин, хоча на стадіоні в той момент знаходилися співробітники екстрених служб. Чоловік терміново був доставлений в лікарню, але, не дивлячись на зусилля лікарів, він помер. Загиблий працював на стадіоні садівником, йому було 38 років і у нього залишилося троє дітей.

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