Джерело - isport.ua.
Лідер Аталанти Алехандро Гомес може покинути команду в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Le 10 Sport.
ПСЖ зацікавлений в підписанні аргентинця в січні.
Нагадаємо, що у Гомеса трапився конфлікт з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні. Сторони ніяк не можуть владнати всі причини скандалу, який і викликав в аргентинця бажання залишити клуб.
Гомес виступає за Аталанту з 2014 року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і виконав чотири гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ не буде продовжувати контракт з Тухелем.