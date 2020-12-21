Гомес може перебратися до ПСЖ

Лідер Аталанти Алехандро Гомес може покинути команду в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

ПСЖ зацікавлений в підписанні аргентинця в січні.

Нагадаємо, що у Гомеса трапився конфлікт з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні. Сторони ніяк не можуть владнати всі причини скандалу, який і викликав в аргентинця бажання залишити клуб.

Гомес виступає за Аталанту з 2014 року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і виконав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не буде продовжувати контракт з Тухелем.