УАФ відкрила справу на українських футболістів через виступи за збірну ДНР

Організація вимагає письмових пояснень від гравців

Джерело - УАФ.

Українська асоціації футболу відкрила справу на дев'ятьох українських футболістів, які зіграли за збірну так званої ДНР.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Комітет з етики та чесної гри отримав інформацію від Служби безпеки України про участь українських гравців у товариському матчі збірної ДНР проти збірної Республіки Абхазія. Поєдинок відбувся 25-го вересня в Сухумі.

УАФ вимагає від українців, які зіграли в поєдинку, письмових пояснень.

У матчі зіграли: Станіслав Гарненко, Євген Федотов, Артем Пархоменко, Євген Охмат, Савелій Томазов, Ярослав Махно, Андрій Лагода, Артем Бессалов і Владислав Фролов.

Нагадаємо, арбітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА.