Арбітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА

У Лозанні вивчать рішення УЄФА

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляцію Української асоціації футболу (УАФ) проти УЄФА та Швейцарської футбольної асоціації (SFA).

Про це повідомляє пресслужба CAS.

У Лозанні вивчать рішення УЄФА про присудження технічної поразки збірній України в матчі Ліги націй проти Швейцарії (0:3).

УАФ вимагає, щоб рішення УЄФА про технічну поразку було скасовано, а матч переграний пізніше або проведена процедура жеребкування результату.

Нині йдуть досудові процедури, сторони обмінюються письмовими поданнями. Склад суддів буде призначено найближчими днями, а дата розгляду справи поки не визначена.