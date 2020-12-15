Мілевський: Луческу зрадив Шахтар, коли очолив Динамо

Колишній нападник київського Динамо і збірної України Артем Мілевський негативно сприйняв призначення Луческу на посаду головного тренера київського клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Що я можу сказати, якщо я грав в київському Динамо, коли Луческу був тренером Шахтаря 13 років. У нас завжди були заруби, до прикладу, коли він шапку кидав.

Мені здається, що більше питання до Шахтаря і самому Луческу. Як він міг після Шахтаря перейти в Динамо? Думаю, що це зрада", - сказав Мілевський.