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Мілевський: Луческу зрадив Шахтар, коли очолив Динамо

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Ексгравець біло-синіх - про наставника киян
Мілевський: Луческу зрадив Шахтар, коли очолив Динамо
#Мілевський, #Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник київського Динамо і збірної України Артем Мілевський негативно сприйняв призначення Луческу на посаду головного тренера київського клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Що я можу сказати, якщо я грав в київському Динамо, коли Луческу був тренером Шахтаря 13 років. У нас завжди були заруби, до прикладу, коли він шапку кидав.

Мені здається, що більше питання до Шахтаря і самому Луческу. Як він міг після Шахтаря перейти в Динамо? Думаю, що це зрада", - сказав Мілевський.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо в липні 2020 року. У Шахтарі він працював з 2004 по 2016 роки.

Раніше, Мілевський назвав головну помилку в кар'єрі.

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