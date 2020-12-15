Мілевський: Луческу зрадив Шахтар, коли очолив Динамо

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник київського Динамо і збірної України Артем Мілевський негативно сприйняв призначення Луческу на посаду головного тренера київського клубу.
Про це заявив сам футболіст.
"Що я можу сказати, якщо я грав в київському Динамо, коли Луческу був тренером Шахтаря 13 років. У нас завжди були заруби, до прикладу, коли він шапку кидав.
Мені здається, що більше питання до Шахтаря і самому Луческу. Як він міг після Шахтаря перейти в Динамо? Думаю, що це зрада", - сказав Мілевський.
Нагадаємо, Луческу очолив Динамо в липні 2020 року. У Шахтарі він працював з 2004 по 2016 роки.
Раніше, Мілевський назвав головну помилку в кар'єрі.