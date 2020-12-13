 Мілевський назвав головну помилку в кар'єрі | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський назвав головну помилку в кар'єрі

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Гравець - про свою головну помилку
Мілевський назвав головну помилку в кар'єрі
#Мілевський, #Динамо

Джерело - Sportarena.

Колишній гравець Динамо Артем Мілевський жаліє, що не вибачився перед Олегом Блохіним.

Про це заявив сам футболіст.

"Багато про це думав. Напевно, треба було поговорити в якийсь момент з Блохіним, налагодити відносини і тоді б я, напевно, залишився в Динамо. Але ні він, ні я на це не пішли. Він зрозуміло - зірка, як раз-таки легенда, а я в той момент був зі своїм "я", ну я і зараз залишаюся з ним.

Але, думаю, якби ми тоді пішли на контакт, можливо, все вдалося б виправити, і я б, може, досі грав би в Динамо.

Образ на Блохіна немає. Ніколи не ображався, ні на кого і не ображаюся. Здоров'я Володимировичу, він нормальний мужик. Треба було десь собі на шкоду піти поговорити з ним, вибачитися сто разів. Окей, сказати, я не маю рації, і, думаю, я б залишився в Динамо", - сказав Мілевський.

Артем Мілевський залишив Динамо у вересні 2013 року. Олег Блохін тренував столичну команду в період з 2012 по 2014 роки.

Нагадаємо, Динамо та Колос розписали неймовірну нічию.

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